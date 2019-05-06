شكرا لقرائتكم حسين عبد اللطيف: مباراة النجم والزمالك كانت "ملحمة".. وجروس ظلم أوباما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق على مستوى اوباما وخروجه من مباراة النجم و الزمالك خلال مباراة الاياب فى تونس على ملعب سوسة.

وقال حسين عبد اللطيف، خلال مداخلة ببرنامج ملعب أون الذى يقدمه على قناة ON Sport مع الاعلامى سيف زاهر ان ان جروس ظلم اوباما لتبديله فى مباراة النجم اليوم وتابع لاعب الزمالك قائلا اوباما اليوم كان الاكثر خطورة من لاعبى القلعة البيضاء.

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واختم حسين عبد اللطيف، أن مباراة النجم والزمالك كانت "ملحمة"

وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.