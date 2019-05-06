شكرا لقرائتكم رسميا.. انتهاء بطولة الدوري الممتاز بعد أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بصفة نهائية انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018 – 2019 ، لما بعد شهر يوليو و تحديداً عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو. Advertisements وقال سيف زاهر عضو اتحاد الكرة فى تصريحات لقناة ONSPORT ، بعد تأهل الزمالك لنهائى البطولة الكونفدرالية سيتم إنتهاء بطولة الدوري عقب أمم أفريقيا خاصة أنه متبقي للزمالك 7 جوالات ومن المستحيل لعبها خلال تلك الفترة وقبل التوقف الدولي يوم 3 يونيو. ويخوض الزمالك مباراة النهائى الأفريقي للكونفدرالية أمام نهضة البركان المغربي يومي 19 و 26 مايو الجاري .

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