مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال وريال يستعيد نغمة الفوز

اسماء السيد - سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وضمن تشلسي عودته إلى المسابقة القارية، فيما تنفس ريال مدريد الصعداء بفوزه على فياريال، وحقق نابولي فوزا قاتلا على ضيفه كالياري.

تعرض مانشستر يونايتد لضربة قوية بغيابه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه الأحد في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد الذي كان هبط الى الدرجة الاولى الشهر الماضي، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين قبل الاخيرة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت ارتقاء تشلسي الى المركز الثالث وضمان عودته الى المسابقة القارية جراء تعادل ارسنال مع ضيفه برايتون 1-1.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك تشلسي 71 نقطة في المركز الثالث وتوتنهام 70 نقطة وارسنال 67 نقطة في المركز الخامس قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ويتفوق توتنهام على جاره ارسنال بالتالي بفارق 3 نقاط و8 اهداف، ويحتاج الى التعادل في مباراته الاخيرة على ارضه مع ايفرتون او حتى الخسارة بفارق ضئيل، في حين يحل ارسنال ضيفا على بيرنلي.

-معاناة يونايتد-

وعلى الرغم من عدم فوزه الا مرتين في اخر 10 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، دخل مانشستر يونايتد المواجهة وهو مرشح للفوز والحفاظ على اماله بالتأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل اقله حتى الجولة الاخيرة، لاسيما انه كان يواجه هادرسفيلد الذي مني بثماني هزائم متتالية.

واعترف مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سوسلكاير الذي استلم المهمة في كانون الاول/ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، بعدم احقية فريقه المشاركة في المسابقة القارية الاهم بقوله "لا نستحق التواجد بين الفرق الاربعة الاولى. لقد طاردنا فرق المقدمة وسنحت لنا فرص عديدة لكننا لم نحسن استغلالها كما يجب"، معتبرا أن "الترتيب لا يكذب في النهاية".

وعن مشاركة فريقه في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل قال سولسكاير "كانت هذه الفرضية موجودة، واذا لم يحرز سيتي كأس انكلترا فأننا سنبدأ المسابقة مبكرا" في اشارة الى ان فوز واتفورد في نهائي الكأس سيجعل يونايتد يشارك في التصفيات المؤهلة الى الدوري الاوروبي، وتحديدا في 25 تموز/يوليو المقبل حيث كان مدعوا في الاساس لخوض مباراة ودية ضد توتنهام في شانغهاي.

وفي ظل اصابة المهاجمين البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي انطوني مارسيال، منح سولسكاير الفرصة للتشيلي الكسيس سانشيز واشركه اساسيا للمرة الاولى منذ مطلع اذار/مارس الماضي.

كانت الافضلية لمانشستر يونايتد الذي نجح في افتتاح التسجيل بواسطة لاعب وسطه الاسكتلندي سكوت ماكتوميني بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد مرور 8 دقائق.

وظن انصار الشياطين الحمر بان فريقهم سيخرج بغلة وافرة من الاهداف، لكن لاعبيه تميزوا بالرعونة امام مرمى الفريق المنافس.

ومن هجمة مرتدة سريعة نجح هادرسفيلد في ادراك التعادل عندما اخطأ لوك شو في تشتيت احدى الكرات لينفرد ايزاك مبينزا بالحارس الاسباني دافيد دي خيا ويسجل في مرماه (60).

ورمى مانشستر يونايتد بكل ثقله في نصف الساعة الاخير وكانت ابرز فرصة له تسديدة لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا في العارضة قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

-تشلسي يضمن المشاركة في دوري الابطال-

اما تشلسي، فاكرم وفادة واتفورد وهزمه بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج ليعزز من حظوظه في العودة الى دوري الابطال التي غاب عنها في الموسم الحالي.

وعموما، وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها مدربه ماوريتسيو ساري، فان الفريق يحقق موسما ناجحا حيث بلغ نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية وخسر بصعوبة امام مانشستر سيتي، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ المباراة النهائية للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بعد ان عاد من اينتراخت فرانكفورت بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف النهائي الخميس الماضي.

وقال ساري بعد المباراة "في الواقع وجدنا صعوبة في الشوط الاول لان الفريق المنافس كان متحفزا. كنا محظوظين في تسجيل هدفين على مدى 3 دقائق في مطلع الشوط الثاني، ثم لعبنا باعصاب هادئة حتى نهاية المباراة".

وصمد واتفورد الذي بلغ نهائي كأس انكلترا، امام الفريق اللندني في الشوط الاول قبل ان ينهار في الثاني وتتلقى شباك حارسه بن فوستر ثلاثة اهداف.

واستهل روبن لوفتوس تشيك التسجيل عندما تطاول برأسه لكرة من ركلة ركنية ليمنح التقدم لفريقه (48). وسرعان ما اضاف المدافع البرازيلي دافيد لويز الثاني من سيناريو مماثل (51).

وحسم الارجنتيني غونزالو هيغواين النتيجة نهائيا لصالح تشلسي بتسجيله الهدف الثالث.

وتضاءلت امال ارسنال بنسبة كبيرة في احتلال احد المراكز الاربعة الاولى في الدوري بسقوطه على ارضه في فخ التعادل مع برايتون المتواضع 1-1.

وبدأ الفريق اللندني الذي حقق الفوز على فالنسيا الاسباني 3-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الاوروبي الخميس، المباراة بقوة عندما انبرى مهاجمه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ بنجاح لكرة جزاء ليمنح التقدم لفريقه (8).

واضاع المدفعجية كما هائلا من الفرص لاسيما في الشوط الثاني بعد ان ادرك برايتون التعادل من ركلة جزاء ايضا لمخالفة ارتكبها السويسري غرانيت تشاكا داخل المنطقة، فانبرى لها المخضرم غلين موراي (61).

واذا كانت مهمة ارسنال صعبة في قلب الامور في صالحه في الجولة الاخيرة في الدوري المحلي، فاغلب الظن بانه سيتعين عليه الفوز بلقب الدوري الاوروبي لكي يشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي.

ملخص مباراة هيديرسفيلد تاون ومانشستر يونايتد:

ملخص مباراة تشيلسي وواتفورد:

ملخص مبارة آرسنال وبرايتون:

خيتافي يعزز حظوظه بدوري الأبطال وفوز ريال بفضل ماريانو

عزز خيتافي حظوظه بمشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الأحد على ضيفه جيرونا 2-صفر في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني التي قاد خلالها الدومينيكاني ماريانو دياز فريقه ريال مدريد لتنفس الصعداء والفوز على فياريال 3-2.

وسجل خورخي مولينا (16) وأنخل رودريغيز (77) هدفي خيتافي الذي رفع رصيده الى 58 نقطة، مقابل 37 لجيرونا السابع عشر الذي أكمل الدقائق الـ 20 الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد بورخا غارسيا (70).

واستفاد خيتافي على أكمل وجه من الهزيمة التي مني بها إشبيلية الجمعة على يد ليغانيس (صفر-3)، لكي ينفرد بالمركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبغض النظر عن نتيجة مباراتيه الأخيرتين ضد برشلونة البطل في ملعب الأخير، وفياريال على أرضه، ضمن خيتافي العودة الى الساحة القارية للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 حين خرج من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ".

لكن الهدف الأسمى بالنسبة لهذا الفريق هو المشاركة للمرة الأولى في دوري الأبطال الموسم المقبل وليس "يوروبا ليغ"، علما بأن مشاركاته القارية انحصرت سابقا بمشاركة واحدة أخرى، الى جانب موسم 2010-2011، وكانت في كأس الاتحاد الأوروبي حين وصل الى ربع النهائي موسم 2007-2008 قبل أن يخرج على يد بايرن ميونيخ الألماني (1-1 ذهابا و3-3 ايابا بعد التمديد).

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، نفض ريال مدريد عنه غبار الهزيمة التاريخية التي تلقاها في المرحلة السابقة على يد رايو فايكانو (صفر-1)، وذلك بفوزه المستحق على ضيفه فياريال 3-2 بفضل ثنائية للدومينيكاني ماريانو دياز.

وبعد أن مني في المرحلة الماضية بهزيمته الأولى في الدوري أمام فايكانو منذ 19 شباط/فبراير 1997 (صفر-1 ايضا)، قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اجراء تعديلات على تشكيلته قد تعطي فكرة عن مخططاته للموسم المقبل، لاسيما في ما يتعلق بالويلزي غاريث بايل.

وخاض ريال اللقاء بدون قائده سيرخيو راموس وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة المصابين، فيما كان بايل والكرواتي لوكا مودريتش خارج التشكيلة التي عاد اليها البرازيلي فينيسيوس جونيور بمشاركته في الشوط الثاني بعد غيابه عن الملاعب قرابة شهرين بسبب اصابة تعرض لها ضد أياكس الهولندي في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال حين خسر النادي الملكي على أرضه 1-4 وتنازل عن اللقب.

وتعليقا على التعديلات التي أجراها على تشكيلته، قال زيدان بعد المباراة "أنا المدرب، أنا أختار الفريق وهذا كل شيء"، معتبرا "أننا لعبنا أفضل من الطريقة التي خضنا بها لقاء فايكانو. كنا بحاجة الى ذلك واللاعبون كانوا بحاجة الى ذلك. لعبنا بشكل جيد ليس أكثر أو أقل... قمنا بعملنا وفزنا".

- ماريانو يضرب باكرا -

وضرب ريال باكرا، إذ افتتح ماريانو التسجيل بعد 84 ثانية فقط، مستفيدا من خطأ فادح لسانتياغو كازورلا الذي فقد الكرة على بعد حوالي 20 مترا من منطقة جزاء فريقه ومنح النادي الملكي فرصة افتتاح التسجيل (2).

لكن رد فريق "الغواصة الصفراء" الذي لم يضمن حتى الآن بقاءه في دوري الأضواء الموسم المقبل، جاء سريعا عبر جيرار مورينو الذي أدرك التعادل بتسديدة بعيدة عجز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن صدها (11).

وعاد رجال زيدان الى المقدمة مجددا قبيل انتهاء الشوط الأول عير خيسوس فاييخو الذي افتتح سجه التهديفي مع النادي الملكي بعدما وجد نفسه وحيدا بمواجهة الحارس أندريس فرنانديز بعد خطأ فادح من المدافع تشافي كوينتيا الذي أوقف تسديدة بعيدة من البرازيلي مارسيلو لكنه عاد وترك الكرة تمر منه والى فاييخو، فتابعها الأخير في الشبك (40).

وحسم ريال الفوز الى حد كبير في بداية الشوط الثاني حين أضاف ماريانو هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث بعدما وصلته الكرة على طبق من فضة بتمريرة عرضية من داني كارفاخال، فتابع الكرة في الشباك (49).

لكن فياريال لم يستسلم ونجح في الدقيقة الرابعة بالوصول الى شباك كورتوا وتقليص الفارق بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة لخاومي كوستا (4+90)، لكن ذلك لم يكن كافيا لحرمان ريال من الفوز ونقطته الـ68 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن جاره أتلتيكو الثاني الذي خسر السبت أمام إسبانيول صفر-3، على غرار الغريم برشلونة البطل الذي خسر بدوره أمام سلتا فيغو صفر-2.

ومع بقاء مرحلتين على نهاية الدوري، بإمكان ريال انتزاع الوصافة من أتلتيكو بسبب فارق المواجهتين المباشرتين بينهما (تعادل ذهابا صفر-صفر وفاز ريال ايابا 3-1)، شرط فوزه بمباراتيه مع ريال سوسييداد وريال بيتيس الذي خسر الأحد أمام مضيفه إيبار، وسقوط رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني أمام إشبيلية وليفانتي.

- هويسكا يلحق بفايكانو الى الدرجة الثانية -

وحقق بلد الوليد فوزا ثمينا جدا لصراعه من أجل البقاء وترك منطقة الهبوط بفضل هدف سجله والدو رابيو في الدقيقة 21 من المباراة ضد أتلتيك بلباو، رافعا رصيد فريقه الى 38 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن جيرونا الثامن عشر.

وفي المقابل، لحق هويسكا متذيل الترتيب برايو فايكانو الى الدرجة الثانية بتخلفه بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بسقوطه القاسي على أرضه أمام فالنسيا 2-6.

وبعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، إحداها ضد مضيفه أرسنال الإنكليزي 1-3 الخميس في ذهاب نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ"، استغل فالنسيا الوضع الصعب لهويسكا من أجل ازاحة إشبيلية عن المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين مع النادي الأندلسي (تعادلا 1-1 وفاز 1-صفر).

وحسم فالنسيا الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 22 في جميع المسابقات قبل أن سلسلة هزائمه الثلاث، الفوز في الشوط الأول الذي شهد تسجيله 5 أهداف في الدقائق عبر الدنماركي دانيال واس (2) ورودريغو مورينو (16) وسانتياغو مينا (20 و32) وخافيير إيتشيتا (40 خطأ في مرمى فريقه) أهداف الشوط الأول، ثم أضاف مورينو (51) السادس قبل أن يقلص هويسكا الفارق بهدفين لغونزالو ميليرو (66) وأليكس غايار (2+90 من ركلة جزاء).

ملخص مباراة خيتافي وجيرونا:

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال:

ملخص مباراة إيبار وريال بيتيس:

ملخص مباراة بلد الوليد وأتلتيك بيلباو:

ملخص مباراة هويسكا وفالنسيا:

أتالانتا يحسم "بروفة" نهائي الكأس ويبتعد عن روما

أكد أتالانتا مجددا أنه سيكون من الصعب إزاحته عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسمه "بروفة" نهائي مسابقة الكأس بفوزه على لاتسيو في معقله 3-1 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وكانت مواجهة الأحد في الملعب الأولمبي تحضيرا لنهائي مسابقة الكأس التي تجمع أتالانتا بلاتسيو على الملعب ذاته في 15 أيار/مايو الحالي، وقد أكد رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني أنهم قادرون على مقارعة الكبار وتحقيق حلم المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي.

وعلق مدرب لاتسيو سيموني إينزاغي على هذه الخسارة قبل أيام معدودة على مواجهة نهائي الكأس، قائلا "نعلم بأن مباراة نهائي الكأس ستكون مفتوحة، ويتوجب علينا أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء دون أن يتكرر ما شهدناه اليوم... أتالانتا يستحق العودة بالنقاط الثلاث...".

ورغم بدايته الصعبة وتخلفه بعد أقل من دقيقتين ونصف بهدف لماركو بارولو، كان أتالانتا الطرف الأفضل في اللقاء واستحق الفوز ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا، بينها مباراتا نصف نهائي الكأس ضد فيورنتينا، محققا فوزه الأول في معقل لاتسيو منذ 9 اذار/مارس 2014 (1-صفر).

ويدين أتالانتا بالفوز "المذهل" الذي تحقق بفضل "شبان رائعين" بحسب المدرب غاسبيريني، الى الكولومبي دوفان زاباتا (22) الذي رفع رصيده الى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم في المركز الثاني على لائحة الهدافين، والبلجيكي تيموتي كاستانيي (58) والألباني بيرات دجيمسيتي (76).

ورفع ممثل مدينة برغامو رصيده الى 62 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة فقط عن إنتر ميلان الثالث الذي تعادل السبت مع مضيفه أودينيزي دون أهداف، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 55 في المركز الثامن.

- روما يفلت من هزيمة قاتلة -

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وستكون رحلة الامتار الأخيرة صعبة على اتالانتا إذ أنه مدعو لمواجهة يوفنتوس، المتوج بطلا للمرة الثامنة تواليا، على ملعب عملاق تورينو في المرحلة قبل الأخيرة، فيما يخوض مباراتيه المقررتين على أرضه في المرحلتين المقبلة والأخيرة ضد جنوى وساسوولو على ملعب الأخير وليس على "ستاديو أتليتي أوتسوري ديتاليا"، وذلك بسبب بدء أعمال توسيع الملعب.

وأسدى جنوى خدمة كبيرة لأتالانتا باجباره ضيفه روما الخامس على التعادل 1-1، ما سمح لرجال غاسبيريني في الابتعاد عن ممثل العاصمة بفارق 3 نقاط.

وبعدما بدا في طريقه الى فوزه الثاني تواليا والرابع في المراحل الخمس الأخيرة بتقدمه بهدف لستيفان الشعراوي في الدقيقة 82، كاد روما أن يعود من جنوى بهزيمة مكلفة جدا بعد أن أدرك الأرجنتيني كريستيان روميرو التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ثم حصول صاحب الأرض على ركلة جزاء تسبب بها الحارس أنتونيو ميرانتي، لكن الأخير عوض الهفوة بوقوفه في وجه الباراغوياني أنتونيو سانابريا (6+90).

وعلى غرار أتالانتا، يمر طريق روما نحو دوري الأبطال بيوفنتوس وساسوولو اللذين يتواجهان في المرحلتين المقبلتين مع نادي العاصمة قبل أن يختتم الأخير مشواره على أرضه ضد بارما.

- مرتنز يتفوق على مارادونا -

وعلى ملعب "سان باولو"، حقق نابولي الثاني فوزا قاتلا على ضيفه كالياري 2-1 بفضل ركلة جزاء سجلها في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر لورنتسو إينسينيي بعد الاحتكام الى الاعادة بالفيديو "في أيه آر".

وبدا نابولي في طريقه لتلقي هزيمته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، بينها الخسارة أمام أرسنال على أرضه صفر-1 في اياب نصف نهائي "يوروبا ليغ"، وذلك بتخلفه بهدف ليوناردو بافوليتي (63) حتى الدقائق الخمس الأخيرة، قبل أن يدرك البلجيكي درايز مرتنز التعادل.

ورفع مرتنز رصيده في الدوري هذا الموسم الى 14 هدفا، ليصبح رصيده بقميص النادي الجنوبي 82 هدفا في "سيري آ"، ما سمح له بالتقدم على أسطورة النادي الأرجنتيني دييغو مارادونا في المركز الثالث على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ نابولي خلف اتيلا سالوسترو (106) والسلوفاكي ماريك هامسيك (100 هدفا) الذي يتصدر اللائحة بالمجمل (121 في جميع المسابقات مقابل 115 لمارادونا و107 لسالوسترو ومرتنز).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة احتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض بعد الاحتكام الى "في أيه آر" للتأكد بأن فابريتسيو كاتشياتوري لمس الكرة بيده داخل المنطقة، فانبرى لها إينسينيي بنجاح (8+90) وسط اعتراض من لاعب وسط الضيوف المولدافي ارتور يونيتا ما دفع الحكم الى طرده.

- فروزينوني يلحق بكييفو -

ولحق فروزينوني بكييفو الى الدرجة الثانية بتعادله مع مضيفه ساسوولو 2-2، وذلك لأنه أصبح متخلفا بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم، فيما أنعش إمبولي حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطتين عن أودينيزي السابع عشر، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر سجله البرازيلي دييغو فارياس (54).

وفي مباراة هامشية لا تؤثر على معركتي المشاركة القارية وتجنب الهبوط، تعادل بارما 3-3 مع ضيفه سمبدوريا الذي سجل له المخضرم فابيو كوالياريلا هدفين، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا، بفارق ثلاث أهداف عن زاباتا، ويعزز حظوظه بأن يكون أول هداف للدوري من سمبدرويا منذ جانلوكا فيالي موسم 1990-1991 (19 هدفا).

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ميلان السابع، بفارق 6 نقاط عن أتالانتا، وضيفه بولونيا.

ملخص مباراة أتالانتا ولاتسيو:

ملخص مباراة امبولي وفيورنتينا:

ملخص مباراة جنوى وروما:

ملخص مباراة نابولي وكالياري:

ملخص مباراة ساسولو وفروسينوني:

ملخص مباراة بارما وسامبدوريا:

شالكه يضمن البقاء وليفركوزن يذل فرانكفورت بستة أهداف في شوط واحد

انجز المدرب الهولندي المخضرم هوب ستيفنس المهمة التي جاء من أجلها والمتمثلة بمساعدة شالكه على البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى في ألمانيا بعد تعادله الأحد سلبا مع أوغسبورغ في المرحلة الثانية والثلاثين التي شهدت هزيمة مذلة لإينتراخت فرانكفورت الرابع أمام مضيفه باير ليفركوزن 1-6.

ورفع شالكه رصيده في المركز الخامس عشر الى 31 نقطة بفارق 7 نقاط عن شتوتغارت السادس عشر قبل نهاية البطولة بمرحلتين.

وكان شالكه أنهى الدوري الموسم الماضي وصيفا لبايرن ميونيخ باشراف المدرب دومينيكو تيديسكو وشارك بالتالي في دوري ابطال اوروبا، لكن الفريق عانى كثيرا هذا الموسم وكان مهددا بالسقوط الى الدرجة الثانية، لكن الفوز على جاره بوروسيا دورتموند 4-2 في دربي مدينة الرور الصناعية الاسبوع الماضي والتعادل مع اوغسبورغ ضمنا بقاءه بين اندية النخبة.

وسبق لستيفنس ان اشرف على تدرب شالكه مرتين ونجح في قيادته الى احراز كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1997.

- ليفركوزن يشعل الصراع على المركز الرابع -

وعلى ملعب "باي أرينا"، استمرت معاناة فرانكفورت في الآونة الأخيرة بتلقيه هزيمة مذلة 1-6 على يد مضيفه باير ليفركوزن الذي عادل الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف في الشوط الأول بتسجيله الستة، في إنجاز سبقه اليه فريق واحد فقط هو بوروسيا مونشنغلادباخ في نيسان/أبريل 1978 حين اكتسح بوروسيا دورتموند 12-صفر (6 في الشوط الأول).

ورغم فشله في الخروج فائزا للمرحلة الخامسة تواليا، وتحديدا منذ تغلبه على شالكه 2-1 في 6 نيسان/أبريل الماضي، بقي فرانكفورت في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بسبب النتائج السيئة التي يحققها ملاحقه بوروسيا مونشنغلادباخ.

لكن التهديد الآن أصبح من باير ليفركوزن الذي حقق فوزه الرابع تواليا وأصبح على المسافة ذاتها من فرانكفورت مع فارق الأهداف لصالح الأخير قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بعد الفوز الذي تحقق الأحد في شوط واحد خارق شهد تسجيل أهداف المباراة السبعة.

وتناوب على تسجيل أهداف ليفركوزن كل من إبن الـ19 عاما كاي هافيرتس (2) الذي رفع رصيده الى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، وجوليان براندت (13) والأرجنتيني لوكاس ألاريو (23 و44) والتشيلي تشارلز آرانغويس (28) ومارتن هينتيريغر (36 خطأ في مرمى فريقه)، فيما كان الهدف الوحيد للضيوف عبر الصربي فيليب كوستيتش (14).

وتشكل هذه الهزيمة القاسية، أسوأ تحضير لما ينتظر اينتراخت فرانكفورت الخميس في لندن حين يحل ضيفا على تشلسي الإنكليزي في اياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد أن اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه ذهابا.

وما يعقد مهمة فرانكفورت في الأمتار الأخيرة من الموسم ووسط المنافسة المحتدمة على المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال كونه لا يفصله عن هوفنهايم السابع سوى ثلاث نقاط، هو أنه يختتم الموسم خارج قواعده أمام بايرن ميونيخ الذي يصارع بدوره على الفوز باللقب للموسم السابع تواليا، فيما ستكون مباراته قبل الأخيرة في أرضه الأحد المقبل ضد ماينتس.

أمام مهمة ليفركوزن فستكون أسهل، إذ يستقبل شالكه الذي ضمن بقاءه الأحد، فيما يلعب مباراته الأخيرة في العاصمة ضد هرتا برلين الحادي عشر.

وفي مباراة هامشية، تعادل فرايبورغ مع ضيفه فورتونا دوسولدورف 1-1، ليرفع الأول رصيده الى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، والثاني الى 41 في المركز العاشر.

ملخص مباراة شالكه وأوغسبورغ:

ملخص مباراة باير ليفركوزن وفرانكفورت:

ملخص مباراة فرايبورغ وفورتونا دوسلدورف:

ليل يعزز مركز الوصافة وليون يستعيد المركز الثالث

عزز ليل مركزه وصيفا لباريس سان جرمان البطل بعودته بالتعادل 2-2 من ملعب ليون الذي استعاد بدوره المركز الثالث الذي خسره قبل ساعات بفوز سانت اتيان على موناكو 3-1، وذلك ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم الاحد.

ورفع ليل رصيده الى 69 نقطة مقابل 63 لليون الثالث و62 لسانت اتيان الرابع.

ودخل ليون المباراة املا في تقليص الفارق الى نقطتين عن ليل لكن الاخير نجح في انتزاع التعادل، ليضمن بنسبة كبيرة البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة الى دوري الابطال لانه يتقدم على منافسه بفارق 6 نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل.

جاءت مباراة ليون وليل مثيرة في مجرياتها حيث تقدم اصحاب الارض مبكرا بفضل هدف لمارتان تيرييه بعد مرور 11 دقيقة.

وانتظر ليل حتى مطلع الشوط الثاني ليدرك التعادل عندما ارتكب المدافع البلجيكي جايسون ديناير خطأ فادحا لتصل الكرة الى لوك ريمي، فقام الاخير بمراوغة حارس ليون البرتغالي انتوني لوبيس واودع الكرة داخل الشباك (20).

ومن خطأ دفاعي اخر نجح ليل في التقدم عندما اطلق بوباكاري سوماري كرة قوية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وتهاوت داخل الشباك (68).

ورمى ليون بكل ثقله لادراك التعادل وكان له ما اراد بواسطة تسديدة يسارية لليو دوبوا (74).

وكان سانت اتيان ضغط على جاره ليون بفوزه على موناكو 3-2 في عقر دار الاخير الاحد ايضا.

ولا يزال موناكو مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية حيث لا يتقدم عن كاين آخر الهابطين سوى بثلاث نقاط فقط. يذكر ان فريق الامارة لم يفز في اخر ست مباريات له في الدوري المحلي.

وكان فريق الامارة بدأ المباراة جيدا واستحق التقدم بهدف رائع للاعبه البرتغالي جلسون مارتنز المعار اليه من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما سيطر على الكرة على صدره قبل ان يطلقها "على الطاير" داخل الشباك (17).

وكان بوسع موناكو مضاعفة تقدمه لكن الروسي ألكسندر غولوفين والكولومبي راداميل فالكاو اهدرا فرصتين سهلتين (21 و34 تواليا).

وتعرض موناكو لضربة قوية باصابة حارس مرماه الكرواتي دانيال سوباشيتش فحل بدلا منه سيدو سي المغمور.

وانتفض سانت اتيان في الشوط الثاني لكن موناكو فوت فرصة ذهبية عندما تصدت العارضة لكرة سددها البولندي كميل غليك (54).

ونجح سانت اتيان في ادراك التعادل بالنيران الصديقة بواسطة لاعب موناكو فودو بولي توري (59)، ثم اضاف ريمي كابيلا هدف التقدم (71) تلاه ارنو نوردين بالثالث (80).

ورد موناكو بهدف شرفي لكارلوس فينيسيوس لكن بعد فوات الاوان في الدقيقة الاخيرة.

وقال مدرب سانت اتيان جان لوي غاسيه "قدم فريقنا وجهين: الاول سيء طوال الشوط الاول وكنا سعداء لتخلفنا بهدف وحيد في نهايته".

واضاف "لكن الامور تغيرت في الثاني. طلبت من اللاعبين ان يتحلوا بالهدوء لعدم وجود اي ضغوطات. نعاني كثيرا من الاصابات وحالات الايقاف لكن الجميع يبذل جهدا كبيرا ولديه حساسية ضد الخسارة وهذا مؤشر جيد".

اما مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جادريم، فاعتبر بان نقطة التحول كانت عندما اضاع فريقه فرصتين جيدتين في مطلع الشوط الثاني، وقال في هذا الصدد "تغير مجرى المباراة عندما اصطدمت كرة غليك في العارضة وسدد نالدو عاليا من وضعية جيدة من على بعد ثلاثة امتار".

وتابع "الانتقال من نتيجة 2-صفر الى 1-1 منح الفريق المنافس الحافز. تنقصنا النقاط لنحقق هدفنا (البقاء ضمن الدرجة الاولى). كل الامور ستكون صعبة لموناكو من الان وحتى نهاية الدوري".

وتغلب نانت على ديجون بثلاثية نظيفة، وتعادل تولوز مع رين 2-2 ومونبلييه مع اميان 1-1.

ملخص مباراة ليل وليون:

ملخص مباراة موناكو وسانت إيتيان:

ملخص مباراة مونبلييه وأميان:

ملخص مباراة نانت وديجون:

ملخص مباراة تولوز ورين: