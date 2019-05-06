الإنتاج الحربي يحدد العاشرة مساء موعدا لتدريباته اليومية في رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للانتاج الحربي بقيادة مختار مختار، العاشرة مساءا موعدا لتدريبات الفريق خلال أيام شهر رمضان المبارك.
يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام
كان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.
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