الإنتاج الحربي يحدد العاشرة مساء موعدا لتدريباته اليومية في رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للانتاج الحربي بقيادة مختار مختار، العاشرة مساءا موعدا لتدريبات الفريق خلال أيام شهر رمضان المبارك. يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام Advertisements كان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

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