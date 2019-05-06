شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يحرس عرين الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى عماد السيد حراسة عرين فريق الزمالك، فى مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان المغربى، والمقرر إقامتها فى ملعب الأخير يوم 19 مايو الجاري، على أن تقوم مباراة العودة فى مصر يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان محمود جنش الحارس الأول للأبيض تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، ليغيب الحارس عن مباراة الذهاب فى النهائى، ويعود لحراسة عرين الزمالك فى مباراة العودة.

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وتأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على النجم الساحلى فى نصف النهائى بهدف فى مباراة الذهاب على ستاد برج العرب، والتعادل السلبى فى مباراة العودة بسوسة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد.