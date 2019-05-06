شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"سوبر كورة": مرتضى منصور يطلب اللعب باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه طلب رسميًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اقامة مباراة العودة فى نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية على أرضية ملعب استاد القاهرة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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