هل هبط النجوم رسميا بعد الخسارة أمام الأهلى ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق النجوم للمرة الـ 16 خلال الموسم الحالى، بعد السقوط أمام الأهلى بهدف نظيف خلال المواجهة المؤجلة من الأسبوع الـ 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وبعد خسارة النجوم أصبح محتلا للمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة ويتبقى له 3 مباريات فقط ولكنه لم يهبط رسمياً حتي الأن. أي تعادل للنجوم فى المباريات المقبلة يعلن هبوطه للقسم الثاني مباشرة دون انتظار نتائج الفرق الأخري ، حيث تنص لائحة الدوري المصري على هبوط 3 فرق من أصل 18 فريق المشاركين فى البطولة.

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