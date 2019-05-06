سوبر كورة .. تعرف على المباريات المتبقية للأهلى والزمالك وبيراميدز بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، تعديلات اليوم، الأحد 5/ 5/ 2019 بعد نجاح الأهلى فى الفوز على النجوم و تعادل بيراميدز مع المصري ليتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. ويرصد "سوبر كورة" المباريات المتبقية لثلاثى الكبار فى الدوري المصري، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

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