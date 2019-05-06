شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عادل المأمور حارس منتخب مصر والزمالك الأسبق.. والعزاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت والدة عادل المأمور حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأسبق، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد. ويشرف حالياً المأمور على حراس ناشئين الفريق الأبيض. Advertisements وتقرر إقامة عزاء والدة المأمور مساء اليوم الإثنين فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين. كان المأمور حارسا لعرين الأبيض والفراعنة فى السبعينات والثمنينات من القرن العشرين.

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