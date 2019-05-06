شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع الكأس .. الإسماعيلي راحة أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية اليوم الاثنين الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك من خوض التدريب. وودع الإسماعيلي بطولة كأس مصر من دور الثمانية عقب الخسارة من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم أمس. Advertisements جاء سبب منح لاعب الإسماعيلي راحة من أجل إفطار اللاعبين بجانب أسرهم وذويهم فى أول أيام الشهر المبارك. ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الإسماعيلي تدريباتهم عقب الإجازة استعدادا لاستكمال المشوار بالمسابقة و مواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل.

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