سوبر كورة يكشف كواليس لقاء الأهلي ضد النجوم فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، كواليس لقاء الأهلي ضد النجوم، فى اللقاء الذى انتهى بنتيجة 2-0 للمارد الأحمر، و التى اقيمت على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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