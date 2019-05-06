شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس لقاء الأهلي ضد النجوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، كواليس لقاء الأهلي ضد النجوم، فى اللقاء الذى انتهى بنتيجة 2-0 للمارد الأحمر، و التى اقيمت على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. للتفاصيل أضغط هنا... Advertisements

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