شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مكافأة الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. لمعرفة مكافأة الزمالك بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف مكافأة الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.