شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. انتهاء الدوري فى يوليو بعد تأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بصفة نهائية إنتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018 – 2019 ، لما بعد شهر يوليو وتحديداً عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو. كشف سيف زاهر عضو اتحاد الكرة فى تصريحات لقناة ONSPORT بعد تأهل الزمالك لنهائى البطولة الكونفدرالية سيتم إنتهاء بطولة الدوري عقب أمم أفريقيا خاصة أنه متبقي للزمالك 7 جوالات ومن المستحيل لعبها خلال تلك الفترة وقبل التوقف الدولي يوم 3 يونيو. ويخوض الزمالك مباراة النهائى الأفريقي للكونفدرالية أمام نهضة البركان المغربي يومي 19 و 26 مايو الجاري .

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