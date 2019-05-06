الترسانة يكرم فريق الناشئين مواليد 2004 " ثالث " الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد فريق الناشئين مواليد 2004 الحاصل على المركز الثالث بدورى منطقة الجيزة لكرة القدم . ونال محمود حمزة الزمر مهاجم الفريق والشهير بأوسكار، إشادة كبيرة من محمد سالم عضو مجلس الادارة بالترسانة والمشرف على قطاع الناشئين، مؤكدا أن أوسكار سيكون مهاجم الشواكيش فى المستقبل ومن الممكن ان يتم تصعيده للفريق الأول مبكرا حتى يكون فى الصورة أمام مدربى المنتخبات الوطنية لتحقيق الاستفادة منه . Advertisements

تكريم محمود الزمر تكريم محمود الزمر ويقود الفريق وائل الجميل مديرا فنيا وأحمد جمال مدربا و محمد امين مدرب حراس مرمى .

الزمر مع رئيس الترسانة

فريق الترسانة مع مجلس الادارة والمدرب وائل الجميل فريق الترسانة مع مجلس الادارة والمدرب وائل الجميل

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