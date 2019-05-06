سيناريو درامي يصعد بالزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية لأول مرة

كووورة – محمد السويفي



أطاح فريق الزمالك المصري، بمضيفه النجم الساحلي التونسي، من المربع الذهبي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد أن فرض التعادل السلبي على اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، بالملعب الأولمبي في سوسة، ضمن جولة الإياب من نصف النهائي.

وتأهل الزمالك لأول مرة إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، الأحد الماضي.

وضرب الفريق المصري موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة القارية، بعد أن تأهل الأخير على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية من لاعبي الفريقين وحاول النجم الساحلي الوصول لمرمى الزمالك حتى آخر دقيقة خاصة بعد طرد حارس القلعة البيضاء محمود عبد الرحيم "جنش" في الدقائق الأخيرة.