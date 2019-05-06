منار نور

هاجم الفنان نبيل الحلفاوى المدير الفنى للنادى الأهلى لاسارتى بسبب إهدار مجهود الفريق. وكتب "الحلفاوى" من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: "‏الرحمة حلوة يا لاسارتي.. ارحمنا وغير العتبة.. مش هتندم.. مش هيضيع أكتر من اللي بيضيع. مجهود الفريق بيتم إهداره في كل ماتش. ومش كل مرة تسلم الجرة. ربنا ساترها معاك لحد دلوقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم الفوز بهدفين .. نبيل الحلفاوى يفتح النار على لاسارتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.