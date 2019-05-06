يسرى غازى

تعادل فريق الزمالك مع النجم الساحلى سلبيا ليتأهل إلى نهائى كأس الكونفدرالية فى المباراة التى أقيمت على الملعب الأوليمبي بسوسة في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية ليواجه فريق نهضة بركان المغربي. تأهل الفارس الأبيض بقيادة السويسرى كريستيان جروس الى نهائى الكونفدرالية يجبر المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة على تأجيل موعد إنهاء بطولة الدورى الممتاز إلى ما بعد نهائيات أمم افريقيا المقرر أن تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو. ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي فى ذهاب...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأهل الزمالك لـ نهائي الكونفدرالية.. الدوري ينتهي فى هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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