الزمالك: التجديد لجروس ليس له علاقة بالنتائج.. والأمور في النادي لا تدار بالعواطف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن ملف بقاء أو رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق لم يحسم حتى الآن، ولا يزال الرجل مستمر مع النادي طبقا للعقد المبرم معه.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة المحور، إن جروس مرتبط بعقد مع الزمالك، وقرار رحيله ليس له علاقة بالنتائج والحسابات، مشددا أن الأمر ليس رهان أو قمار كما يتصور البعض.

وأضاف، أن هناك موعد سيتحدد بعده بقاء أو رحيل جروس عن تدريب الفريق، وتظل الرغبة المشتركة حتى الآن هي الأمر الحاسم في بقاء المدرب داخل القلعة البيضاء.

وأوضح، أن خلال هذه الفترة ووصول الفريق إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، فيجيب على الجميع داخل نادي الزمالك دعم جروس في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق معه.

Advertisements

وأتم:" الأمور داخل الزمالك لا تدار بالعواطف والقرارات الحاسمة لا تخضع لتلك الطريقة".

ونجح فريق الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أطاح بالنجم الساحلي التونسي عقب التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي.

الزمالك كان قد نجح في الفوز ذهابًا بهدف نظيف في مصر، قبل أن ينجح في الوصول للتعادل في لقاء الإياب الذي أقيم في سوسة بتونس.

وسيدخل الزمالك الدور النهائي لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم 19 مايو في المغرب بذهاب الدور النهائي، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.