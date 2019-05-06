أمير مرتضى: فوز الزمالك بالكونفدرالية لا يقل عن أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلي.

ونجح فريق الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أطاح بالنجم الساحلي التونسي عقب التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي.

الزمالك كان قد نجح في الفوز ذهابًا بهدف نظيف في مصر، قبل أن ينجح في الوصول للتعادل في لقاء الإياب الذي أقيم في سوسة بتونس.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" أتمنى أن يحدث تنسيق بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة لتأجيل مباريات الفريق بالدوري، لكي يكون جاهز بشكل جيد لنهائي الكونفدرالية.

وأضاف:" اعتقد أن اتحاد الكرة لن يقف عائقا أمام مصلحة الفريق، وبالتأكيد ليس لديه سوء نية ضد الزمالك".

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وتابع:" نهائي الكونفدرالية لا يقل عن كأس الأمم الأفريقية، والفوز بها لا يقل عن الفوز بكأس أفريقيا للأمم، لذلك يجب أن يقف اتحاد الكرة خلف الفريق كونه ممثل مصر حاليا في بطولة هامة".

وأوضح، أن مواجهة الانتاج الحربي التي تم تأجيله في وقت سابق قبل مباراة النجم الساحلي، ساهمت بشكل كبير في عودة اللاعبين لجاهزيتهم.

وأشار إلى أن الزمالك استطاع غلق جميع مفاتيح النجم في مباراة العودة بسوسة، مشددا على أن الفريق الذي يرغب في الفوز بأي بطولة بالتأكيد سيواجه العديد من الصعوبات".

وأتم" غياب حارس الفريق عن النهائي بالتأكيد مؤثر، لكن الزمالك يملك البدائل القوية كعماد السيد وعمر صلاح، والجميع سيكون على قدر كبير من المسوؤلية في مواجهة النهائي".

وسيدخل الزمالك الدور النهائي لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم 19 مايو في المغرب بذهاب الدور النهائي، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.