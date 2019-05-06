جروس: أمامنا 180 دقيقة للتتويج بالكونفدرالية.. وأغلقنا ملف النجم استعدادا لوادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق قدموا أداء دفاعي مميز وظهروا رجالا ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي.

ونجح فريق الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أطاح بالنجم الساحلي التونسي عقب التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي.

الزمالك كان قد نجح في الفوز ذهابًا بهدف نظيف في مصر، قبل أن ينجح في الوصول للتعادل في لقاء الإياب الذي أقيم في سوسة بتونس.

وسيدخل الزمالك الدور النهائي لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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وقال جروس في تصريحات عقب المباراة، إن هدف محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة الذهاب بالقاهرة ، كان حاسما ومؤثرا للغاية .

وأضاف:" الجميع كان على قدر كبير من المسؤولية أمام النجم وقدموا مباراة قوية وسط أجواء جماهيرية واستطاعوا التأهل للنهائي".

وأوضح، أن الزمالك لا يزال أمامه 180 دقيقة من أجل التتويج باللقب، لافتا أن أن الفريق سيغلق ملف الكونفدرالية حاليا استعدادا لمباراة وادي دجلة المقبلة في الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم 19 مايو في المغرب بذهاب الدور النهائي، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.