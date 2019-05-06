جمهور الإسماعيلي يحطم حافلة الفريق بعد توديع الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: قام جمهور الإسماعيلي بتحطيم حافلة الفريق فور العودة إلى الإسماعيلية عن طريق مجموعة من جماهير الفريق وذلك عقب الخروج من كأس مصر. وتربصت مجموعة من الجماهير بحافلة الفريق ورشقتهم بالحجارة للتعبير عن الغضب من الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الاتحاد السكندري وتوديع كأس مصر. وتحطمت حافلة الإسماعيلي بجوار استاد الإسماعيلية بعدما تأكد توديع الفريق لكافة البطولة بالخروج من دوري الأبطال، مع التواجد في مركز متأخر بالدوري الممتاز. وسخر الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في ربع نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بعدما تقدم في النتيجة ثم تعادل المنافس ليقود المباراة للوقت الإضافي ويحسمها لصالحه.

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