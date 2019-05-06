الزمالك يصرف مكافآت خاصة للاعبين بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قررت إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، صرف مكافآت خاصة وفورية للاعبين بعد التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب النجم الساحلي التونسي.

ونجح فريق الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أطاح بالنجم الساحلي التونسي عقب التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي.

الزمالك كان قد نجح في الفوز ذهابًا بهدف نظيف في مصر، قبل أن ينجح في الوصول للتعادل في لقاء الإياب الذي أقيم في سوسة بتونس.

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وسيدخل الزمالك الدور النهائي لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعقب التأهل لنهائي البطولة، حرص رئيس الزمالك على إجراء اتصالات ببعثة الفريق ووجه التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق على التأهل.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم 19 مايو في المغرب بذهاب الدور النهائي، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.