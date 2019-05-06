تعرف على موعد مبارتي الزمالك بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تأهل فريق الكرة بنادي الزمالك رسميًا إلى نهائي مسابقة الكونفدرالية عقب تعادله السلبي أمام النجم الساحلي في المباراة التي أجريت مساء اليوم بسوسة.

الزمالك استفاد من نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي في برج العرب بعد الفوز بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه نهضة البركان المغربي والذي تغلب على الصفاقسي التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويواجه الزمالك بطل المغرب في لقاء الذهاب يوم 19 من نفس الشهر خارج مصر، بينما يستضيف الأبيض لقاء العودة في 26 من مايو الجاري.