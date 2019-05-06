في دقائق مثيرة.. عمر السعيد يحرس مرمى الزمالك بعد طرد حارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى حارس مرمى فريق الزمالك بطاقة حمراء عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية أمام النجم الساحلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سوسة" ضمن إياب دور نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

وحصل حارس الزمالك على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد حصوله على الكرة من خارج منطقة الجزاء ليقرر حكم المباراة إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه حارس عرين الأبيض.

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وقرر جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك الاعتماد على عمر السعيد لحراسة مرمى الأبيض في ظل إجراءه ثلاث تغييرات.

ومن المقرر أن يغيب حارس الزمالك عن مباراة الذهاب أمام نهضة البركان المغربي والذي تغلب على الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمرة الأولى لنهائي الكونفدرالية عقب فوزه على النجم الساحلي (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.