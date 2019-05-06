مرتضى منصور يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا القرار عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

أجري رئيس الزمالك اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق الأول وامير مرتضي المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف ، عضو الادارة ورئيس البعثة ، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على التأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية .
وقرر رئيس الزمالك ، صرف مكافأة لكل لاعب 100 ألف جنية على التأهل للمباراة النهائية .
وأشاد بالروح القتالية للاعبي الزمالك ، والإصرار على الصعود لنهائي البطولة الافريقية .
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