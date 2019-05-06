أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، لمباراة النجم الساحلي ، المباراة كانت في غاية الصعوبة ، وحققنا الهدف المنشود وهو التأهل الى نهائى الكونفدرالية الأفريقية
وأضاف المدير الفنى ، لاعبو الفريق قدموا أداء دفاعي مميز وظهروا كالأسود ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي .
وأشار جروس ، أن هدف محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة الذهاب بالقاهرة ، كان حاسما ومؤثرا للغاية .
ووجه المدير الفني ، الشكر للمستشار مرتضى منصور ، رئيس النادى على الدعم والمساندة .
كما اثنى المدير الفنى على الروح القتالية والاصرار لدى لاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لجروس عقب تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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