أول تعليق لجروس عقب تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، لمباراة النجم الساحلي ، المباراة كانت في غاية الصعوبة ، وحققنا الهدف المنشود وهو التأهل الى نهائى الكونفدرالية الأفريقية

وأضاف المدير الفنى ، لاعبو الفريق قدموا أداء دفاعي مميز وظهروا كالأسود ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي .

وأشار جروس ، أن هدف محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة الذهاب بالقاهرة ، كان حاسما ومؤثرا للغاية .

ووجه المدير الفني ، الشكر للمستشار مرتضى منصور ، رئيس النادى على الدعم والمساندة .

كما اثنى المدير الفنى على الروح القتالية والاصرار لدى لاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء .