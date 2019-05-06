تعرف على موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

تمكن الزمالك من الصعود لنهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي، الذي تعادل معه سلبيًا بدون أهداف في إياب نصف نهائي البطولة. وكان الفارس الأبيض قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على النجم بهدف نظيف لمحمود عبدالمنعم كهربا، ليصعد به للنهائي. وتأهل للنهائي أيضا فريق نهضة بركان المغربي الذي أقصى الصفاقسي التونسي بعدما خسر ذهابًا في تونس 2/0، وقلب النتيجة إيابًا في المغرب بالفوز 3/0، ليصعد للنهائي هو الآخر. ومن المقرر أن يقام ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد 19 مايو الجاري في المغرب، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الأحد 26 مايو الجاري.

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