الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب النجم الساحلي ليواجه نهضة بركان المغربي

تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد تعادله أمام النجم الساحلي سلبيًا، في إياب نصف نهائي البطولة خلال المباراة، التي جمعتهما بالملعب الأوليمبي بسوسة. واستفاد الزمالك من انتصاره في مباراة الذهاب بهدف نظيف، والذي أحرزه محمود عبد المنعم كهربا ليتأهل الفارس الأبيض للمباراو النهائية. وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان في المباراة النهائية، على أن تقام مباراة الذهاب في المغرب، بينما يقام لقاء الإياب في ملعب برج العرب.

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