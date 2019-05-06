نابولي يقتنص فوزاً قاتلاً أمام كالياري في مباراة مثيرة

فاز فريق نابولي على ضيفه كالياري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار الجولة 35 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وعلى ملعب سان باولو، افتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم ليوناردو بافوليتي (ق63)، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق البلجيكي درايز ميرتنز (ق85).
وفي الدقيقة (90+8) تحصل نابولي على ركلة جزاء سددهها لورينزو إنسيني معلنا عن فوز فريقه بنقاط المباراة الثلاث.
وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.
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