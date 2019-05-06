سيد عبد الحفيظ يكشف مصير رمضان صبحي مع الأهلي عقب نهاية الموسم

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على النجوم بهدفين دون رد، وتصدره لجدول ترتيب الدوري الممتاز. وأضاف عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء: الحمد لله على المكسب، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء، نجحوا في خلق الكثير من الفرص واكتفوا بهدفين فقط. وعن تجديد النادي لإعارة رمضان صبحي قال: رمضان لاعب مهم ومؤثر وهناك جلسة ستعقد معه ووكيله سيتم من خلالها حسم كافة الأمور. وحول التعاقد مع لاعبين جدد قال مدير الكرة بالأهلي: الصفقة المهمة حاليًا هي الدوري ولا يوجد أي تركيز في أي شئ أخر غيره.

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