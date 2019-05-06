فرجاني ساسي يستقبل الزمالك بفندق الإقامة بعد الفوز على النجم التونسي

حرص التونسي فرجاني ساسي ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على استقبال بعثة الفريق في فندق الإقامة

، بعد التأهل للمباراة النهائية للكونفدرالية الافريقية ، على حساب النجم الساحلي .

وقام فرجاني ساسي ، بالاحتفال مع زملائه وافراد البعثة بالصعود للمباراة النهائية للبطولة الكونفدرالية .

وتواجد ساسي ، مع لاعبي الزمالك منذ لحظة تواجدهم في تونس ، وتحفيزه الدائم لهم .

