أحمد ميدو ينتقد حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي



انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي حكم مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي التي اقيمت مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية بسبب قرار طرد محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بالظالم. محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بالظالم. وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش. وأضاف "صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج ابدا وحتى إذا خرجت فالمشاهد اقرب للكرة!! مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه". وواصل "يجب ان يتظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش..يجب ان يشارك في النهائي..قرار ظالم من حكم ظالم".



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