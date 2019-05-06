زيزو : خضنا مباراة قوية أمام النجم وهدفنا اللقب

أكد أحمد سيد زيزو ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم ، أن الفريق قدم مباراة قوية ، أمام فريق قوى ووسط جماهيره المتحفزةطوال اللقاء .
وكشف زيزو ، بدأنا البطولة بشكل سيء لكننا نجحنا في العودة بالعزيمة والإرادة ومساندة مجلس الإدارة
وأضاف نجم الزمالك ، منذ نهاية لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي وتركيزنا كان منصب على لقاء الإياب وقمنا بالاستعداد له بالشكل الأمثل".
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