زيزو : خضنا مباراة قوية أمام النجم وهدفنا اللقب

أكد أحمد سيد زيزو ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم ، أن الفريق قدم مباراة قوية ، أمام فريق قوى ووسط جماهيره المتحفزة

طوال اللقاء .

وكشف زيزو ، بدأنا البطولة بشكل سيء لكننا نجحنا في العودة بالعزيمة والإرادة ومساندة مجلس الإدارة

وكان لقاء النجم الساحلي نهائي مبكر وكنا نتمنى مقابلتها في النهائي".

وأضاف نجم الزمالك ، منذ نهاية لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي وتركيزنا كان منصب على لقاء الإياب وقمنا بالاستعداد له بالشكل الأمثل".