إسماعيل يوسف بعد فوز الزمالك على النجم الساحلي: لعيبة الفريق رجالة

أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بتأهل الفريق إلى نهائي الكونفدرالية الافريقية على حساب النجم الساحلي التونسي. وقال تيجانا عبر حسابه على "تويتر" : "مليون مبروك لجمهورنا العظيم، وجهاز فني وإداري وطبي والأبطال اللعيبة، لعيبة الزمالك رجالة". "تويتر" : "مليون مبروك لجمهورنا العظيم، وجهاز فني وإداري وطبي والأبطال اللعيبة، لعيبة الزمالك رجالة". وكان الزمالك قد تعادل مع النجم الساحلي التونسي سلبيًا في إياب الدور نصف النهائي للبطولة،ليتأهل للنهائي مستفيدًا من الفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة الافريقية.

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