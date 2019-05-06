حازم إمام: لقاء النجم الساحلي ملحمة كروية

أكد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن لقاء النجم الساحلي التونسي كان ملحمة كروية ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية. وقال حازم في تصريحات تليفزيونية "أول 10 دقائق وآخر 10 دقائق كانوا الأصعب في المباراة بسبب ضغوطات الجماهير بشكل كبير". في المباراة بسبب ضغوطات الجماهير بشكل كبير". وتابع "الأهم هو الوصول إلى النهائي وفي مثل تلك اللقاءات العبور للأدوار التالية أهم من الأداء بشكل كبير". وواصل "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وقدموا أداء أكثر من رائع وأشكر الإدارة على دعمها لنا في الفترة الماضية". وأضاف "سنقاتل للفوز بالكونفدرالية الافريقية وسنسعد جمهور الزمالك الذي أتوقع حضوره بأعداد كبيرة في تلك المواجهة". وواصل "أتمنى الدولة بأكملها تساند الزمالك كما يحدث مع بعض الأندية الأخرى".

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