مكافأة 100 ألف جنيه للاعبي الزمالك بعد الفوز على النجم الساحلي



قام المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، بإجراء اتصالا بلاعبي الفريق الأول وامير مرتضي المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف ،

عضو الادارة ورئيس البعثة ، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على التأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية .

وقرر رئيس الزمالك ، صرف مكافأة لكل لاعب 100 ألف جنية على التأهل للمباراة النهائية . وأشاد مرتضى منصور بالروح القتالية للاعبي الزمالك ، والإصرار على الصعود لنهائي البطولة الافريقية .