أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، لمباراة النجم الساحلي ، المباراة كانت في غاية الصعوبة ، وحققنا الهدف المنشود وهو التأهل الى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف المدير الفنى ، لاعبو الفريق قدموا أداء دفاعي مميز وظهروا كالأسود ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي .
وأشار جروس ، أن هدف محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة الذهاب بالقاهرة ، كان حاسما ومؤثرا للغاية .
ووجه المدير الفني ، الشكر للمستشار مرتضى منصور ، رئيس النادى على الدعم والمساندة .
كما اثنى المدير الفنى على الروح القتالية والاصرار لدى لاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء . وكشف كريستيان جروس ، أن اصعب لحظات المباراة
وأشار جروس ، أن أصعب لحظة كانت عندما قام الحكم الانجولي بطرد محمود عبد الرحيم جنش ، واللعب بالمهاجم عمر السعيد مكانه .
وأشار جروس ، بان التوفيق كان حاليفا للفريق أمام النجم الساحلي ، ونستحق التواجد في النهائي . وأضاف جروس ، عماد السيد ، سبق له المشاركة افريقيا ، ولدينا ثقه فى قدراته لتعويض غياب جنش
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمدرب الزمالك بعد فوزه على النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.