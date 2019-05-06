أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، ان لاعبي الفريق قدموا أداء تكتيكي مميز في مواجهة النجم الساحلي التونسي ، واستحقوا الصعود للمباراة النهائية للبطولة . الساحلي التونسي ، واستحقوا الصعود للمباراة النهائية للبطولة . وأضاف أمير عزمي ، لم نحصد البطولة بعد وهناك مواجهتين غاية في الصعوبة أمام نهضة بركان المغربي . أكد المدرب المساعد ، أن وجود طائرة خاصة كان أمر مميز لنا ومنح اللاعبين مزيد من الراحة بشكل كبير .



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كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بعد فوزه على النجم الساحلي: لم نحصد البطولة بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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