رئيس الزمالك يقرر صرف مكافأة 100 ألف جنيه بعد التأهل للنهائي الكونفدرالية

قام مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، بإجراء اتصالا بلاعبي الفريق الأول وامير مرتضي المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف ،عضو الادارة ورئيس البعثة ، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على التأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية.
وقرر رئيس الزمالك ، صرف مكافأة لكل لاعب 100 ألف جنيه على التأهل للمباراة النهائية . وأشاد مرتضى منصور بالروح القتالية للاعبي الزمالك ، والإصرار على الصعود لنهائي البطولة الافريقية .
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