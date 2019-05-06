رئيس الزمالك يقرر صرف مكافأة 100 ألف جنيه بعد التأهل للنهائي الكونفدرالية

قام مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، بإجراء اتصالا بلاعبي الفريق الأول وامير مرتضي المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف ،

عضو الادارة ورئيس البعثة ، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على التأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية.

وقرر رئيس الزمالك ، صرف مكافأة لكل لاعب 100 ألف جنيه على التأهل للمباراة النهائية . وأشاد مرتضى منصور بالروح القتالية للاعبي الزمالك ، والإصرار على الصعود لنهائي البطولة الافريقية .