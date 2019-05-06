تشيلسي يضمن مكانه في المربع الذهبي بفوز 3 - صفر على "واتفورد"

ضمن تشيلسي مكانه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه 3-صفر على ضيفه واتفورد يوم الأحد.

وتقدم صاحب الأرض بثنائية روبن لوفتوس-تشيك وديفيد لويز بضربتي رأس بصناعة إيدن هازارد وأضاف الأرجنتيني جونزالو هيجوين الهدف الثالث بلمسة واثقة في الدقيقة 75.

وكان على تشيلسي انتظار تعادل أرسنال 1-1 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون ليضمن مكانه في المربع الذهبي.

وتحولت المنافسة على المركزين الثالث والرابع خلف ليفربول ومانشستر سيتي إلى صراع كوميدي في ارتكاب الأخطاء في الأسابيع الأخيرة مع تفريط المتنافسين في النقاط بغرابة.

وكان تعادل أرسنال صاحب المركز الخامس مع برايتون هو من ضمن لتشيلسي المركز الرابع على أقل تقدير والعودة إلى دوري الأبطال.

وقبل جولة واحدة من النهاية قفز تشيلسي إلى المركز الثالث وله 71 نقطة متقدما بنقطة على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع وأربع عن أرسنال.

* تحسن في الشوط الثاني

وبدا أن تشيلسي في طريقه لاتباع خطوات توتنهام الذي سقط بتسعة لاعبين 1-صفر في بورنموث يوم السبت ومانشستر يونايتد الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه هدرسفيلد تاون العائد للدرجة الثانية في وقت سابق من يوم الأحد بعدما عانى في الشوط الأول.

وحصل واتفورد على أفضل الفرص مع تألق تروي ديني وجيرار ديلوفو وخوسيه هولباس أطلقت جماهير تشيلسي صيحات الاستهجان ضد لاعبيها لكنهم بدأوا الشوط الثاني بقوة.

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وافتتح لوفتوس-تشيك التسجيل في الدقيقة 48 بعدما نفذ هازارد ركلة ركنية قصيرة وتبادل تمرير الكرة مع بيدرو.

وأرسل هازارد تمريرة عند القائم البعيد قفز لاعب الوسط ليضعها في المرمى.

وبعد ذلك بلحظات ضاعف المدافع البرازيلي لويز النتيجة بضربة رأس بعد ركلة ركنية مباشرة من هازارد ثم عزز هيجوين من تقدم تشيلسي بعد تمريرة من بيدرو.

ويخوض الفريقان مباراتين بعيدا عن الدوري إذ يلعب تشيلسي ضد أينتراخت فرانكفورت في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي يوم الخميس فيما يلعب واتفورد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 مايو أيار.

وقال لويز ”جدول المباريات صعب لكن عندما تملك لاعبين رائعين. أكثر من مجرد 11 لاعبا. يمكننا تغيير التشكيلة الأساسية وتحصل على الكفاءة ذاتها. نملك ذلك. الأمر صعب لكنه صعب على الجميع.

”قمنا بعمل جيد للحصول على النقاط الثلاث لكن علينا القتال حتى النهاية“.

وقام اللاعبون وعائلاتهم بلفة حول الملعب لتحية الجماهير بعد النهاية إذ خاض تشيلسي آخر مباراة على أرضه في الدوري هذا الموسم وسيرحل القائد جاري كاهيل بعد ست سنوات ونصف مع الفريق.

ونال مدافع إنجلترا السابق لقب الدوري مرتين بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين وكل من كأس رابطة الأندية الإنجليزية ودوري الأبطال والدوري الأوروبي مرة واحدة لكنه خرج من حسابات المدرب ماوريتسيو ساري هذا الموسم.