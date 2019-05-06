ريال مدريد يصالح الانتصارات على حساب فياريال

عاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، اليوم الأحد، بالفوز (3-2) على ضيفه فياريال، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الليجا، بعدما فشل في الخروج فائزًا من آخر جولتين.

وسجل لريال مدريد، ماريانو دياز (هدفين)، في الدقائق 2 و49، وفاييخو في الدقيقة 40، بينما أحرز لفياريال جيرارد مورينو، في الدقيقة 11، وخاومي كوستا في الدقيقة 94.

وبهذا الانتصار، رفع الميرينجي رصيده إلى 68 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد فياريال عند 40 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وبدأ ريال مدريد المباراة بضغط مُبكر على الضيوف، ونجح إبراهيم دياز في قطع الكرة من سانتي كازورلا، ومرر لزميله ماريانو دياز، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 2.

وكاد دياز أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث استقبل كرة من توني كروس، وسدد على المرمى بقوة، لكن الحارس فيرنانديز تصدى لها ببراعة، في الدقيقة 7.

ونجح جيرارد مورينو لاعب فياريال في تسجيل هدف التعادل، بنفس سيناريو هدف ريال مدريد، حيث قطع زميله ألفارو جونزاليس الكرة من كاسيميرو ومرر له، ليُسدد مورينو على يسار الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 11.

وحرم القائم الأيسر داني كارفاخال، من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة 13، بعد تسديدة صاروخية من لاعب الميرينجي.

Advertisements

وحاول فورنالس لاعب فياريال إحراز الهدف الثاني، حيث انطلق بالكرة على حدود منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 28.

ونجح فاييخو في إعادة التقدم للفريق الملكي (2-1)، في الدقيقة 40، حيث سدد زميله مارسيلو كرة اصطدمت في الدفاع، ووصلت إلى الأول ليضعها على يمين حارس فياريال.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ماريانو دياز في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، والهدف الشخصي الثاني له، في الدقيقة 49، بعدما استقبل تمريرة من زميله داني كارفاخال، في منطقة الجزاء.

وقرر زيدان إجراء تغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك أسينسيو وإيسكو بدلا من فاسكيز وفالفيردي، وأخيرًا فينيسيوس جونيور بدلا من إبراهيم دياز.

وجاءت أخطر فرص فياريال في الشوط الثاني، عبر ماريو جاسبار في الدقيقة 78، حيث سدد كرة رأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر.

وواصل لاعبو فياريال محاولاتهم لتقليص الفارق، حتى نجح خاومي كوستا في إحراز الهدف الثاني، في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز الملكي (3-2).