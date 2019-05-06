رياضة | رئيس الزمالك يطالب بترحيل حكم مباراة النجم إلى محكمة الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يطالب بترحيل حكم مباراة النجم إلى محكمة الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس نادي الزمالك الحكم الكونغولي جاك ندالا نجامبو الذي أدار مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية "الحكم المفروض يروح محكمة الجنايات وكان عاوز يعمل كارثة في اللقاء.. لا أعرف ماذا فعل جنش حتى يتم طرده والحكم كان يريد احتساب ضربة جزاء بأي طريقة للنجم الساحلي".

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وواصل رئيس الزمالك "أيها الشامتون الحاقدون موتوا بغيظكم.. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى اتصال بي لتهنئتي بتأهل الفريق لنهائي الكونفيدرالية وطلبت منه خوضه في استاد القاهرة".