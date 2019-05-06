رياضة | أمير مرتضى ملمحا للأهلي: منافسنا كان يحصد البطولات لضعف أندية إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى ملمحا للأهلي: منافسنا كان يحصد البطولات لضعف أندية إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الحصول على الكونفيدرالية الإفريقية لن يكون سهلًا على الإطلاق.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية: "قلت للاعبين منذ اليوم الأول أننا لن نحصل على بطولة بسهولة بسبب تغير الخريطة في إفريقيا وقوة المنافسين".

وأضاف أمير: "المباريات التي لعبناها خارج الأرض نجحنا فيها بنسبة 90% وهو ما يحسب للجهاز الفني واللاعبين ومع مرور الوقت الكل اكتسب الخبرات".

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وتابع أمير: "بعض المنافسين كانوا يحصدون بطولات في إفريقيا على مدار السنوات الماضية بسبب ضعف باقي المنافسين وليس لقوتهم" وذلك في إشارة إلى النادي الأهلي.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك أثبتوا للجميع مدى قوتهم وشخصيتهم داخل الملعب والتفوق على العديد من المنافسين الأقوياء.

وواصل أمير مرتضى: "الحارس لن يلعب بمفرده ولكن سيلعب مع 11 آخرين، عماد السيد حارس مرمى كبير ويمتلك خبرات واسعة والفترة المقبلة نفسيًا ومعنويًا سيتم تجهيزه وهو ليس حارس صغير وعندما تعاقدنا معه من البداية كان لمواصفات معينة، الزمالك ليس فريق النجم الواحد ولكن الجميع بنفس المستوى".

وحول نية الزمالك في التقدم بطلب بعض المباريات في الدوري علق: "سيتم التنسيق بين رئيس الزمالك وهاني أبو ريدة رئيس الجبلاية والمنطق يقول أن الجميع يتكاتف مع الزمالك وهو لا يقل أهمية عن فوز مصر بتنظيم بطولة أمم إفريقيا".