رياضة | مشوار الزمالك الكامل حتى نهائي الكونفيدرالية (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار الزمالك الكامل حتى نهائي الكونفيدرالية (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" وذلك بعد الفوز على النجم الساحلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب والتعادل سلبياً في سوسة.

وسيكون نادي الزمالك على موعد مع مباراة من العيار الثقيل في النهائي أمام نهضة بركان المغربي وسيكون الذهاب يوم 19 مايو بينما الإياب 26 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع النجم الساحلي على ملعب سوسة، مساء الأحد، في مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية والتي شهدت طرد محمود جنش، لكن الزمالك حافظ على شباكه ليتأهل للنهائي بفوزه بالذهاب بهدف نظيف.

- فيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مشوار الزمالك وصولا لنهائي كأس الكونفيدرالية:

* دور 32

الزمالك × القطن التشادي: ذهاباً 7-0 وإياباً 0-2

* دور 32 المكرر

الزمالك × اتحاد طنجة: ذهاباً 0-0 وإياباً 3-1

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* دور المجموعات

أنهى الأبيض دوره في مرحلة المجموعات باحتلال المركز الأول حيث لعب 6 مباريات وجمع 9 نقاط

- جورماهيا × الزمالك: ذهاباً 4-2 وإياباً 0-4

- الزمالك × نصر حسين داي: ذهاباً 1-1 وإياباً 0-0

- الزمالك × بترو أتلتيكو: ذهاباً 1-1 وإياباً 1-0

* دور ربع النهائي

الزمالك × حسنية أغادير: ذهاباً 0-0 وإياباً 1-

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* دور نصف النهائي

الزمالك × النجم الساحلي: ذهاباً 1-0 وإياباً 0-