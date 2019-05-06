رياضة | هويسكا يضمن الهبوط بخسارة قاسية من فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هويسكا يضمن الهبوط بخسارة قاسية من فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبط هويسكا رسميا للدرجة الثانية في إسبانيا، بعد أن خسر بنتيجة ثقيلة أمام جماهيره (2-6) على يد فالنسيا، في اللقاء الذي أقيم الأحد ضمن الجولة الـ36 من الليجا.

وبهذه النتيجة الكبيرة، يصبح أويسكا أول مودعي الليجا بعد أن تجمد رصيده عند 30 نقطة يقبع بها في ذيل الترتيب، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن منطقة البقاء مع تبقي مباراتين له.

في المقابل، أوقف فالنسيا مسلسل الهزائم خلال الجولتين الماضيتين، ليعود لدرب الانتصارات ويرفع رصيده لـ55 نقطة يرتقي بها للمركز الخامس، ويحافظ على آماله في المنافسة على بطاقة دوري الأبطال الرابعة، التي يمتلكها خيتافي حتى الآن برصيد 58 نقطة.

ويأتي هذا الفوز ليعطي دفعة معنوية قوية لـ"الخفافيش" قبل موقعتهم المنتظرة في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، الخميس المقبل، على ملعبه (المستايا) أمام آرسنال، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح "الجانرز" بنتيجة (3-1).

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وعلى ملعب (إل ألكوراز)، لم يظهر لاعبو فالنسيا أي رحمة بأصحاب الأرض، الذي كانوا بحاجة ماسة للنقاط الثلاث للحفاظ على آمالهم بالبقاء في الليجا، وتقدموا بعد دقيقتين بهدف أول حمل توقيع الدنماركي دانييل فاس.

وفي الدقيقة 16 أضاف المهاجم الدولي الإسباني رودريجو ثاني أهداف الضيوف، قبل أن يضيف سانتي مينا الهدف الثالث في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 32 أضاف مينا الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، جاء الهدف الخامس ولكن هذه المرة بتوقيع النيران الصديقة عن طريق خابيير إتشييتا بالخطأ في مرماه.

وسجل أصحاب الأرض بعد ذلك هدفي حفظ ماء الوجه عن طريق جونزالو ميليرو (ق66)، وأليكس جايار من ركلة جزاء (90+2).