رياضة | برشلونة يفاضل بين ثنائي ناري للتوقيع مع أحدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاضل بين ثنائي ناري للتوقيع مع أحدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد عن وجود مفاضلة بين أكثر من مهاجم للتعاقد معهم من جانب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبعد المفاضلة بين أكثر من لاعب إنحصرت الأسماء بين الثنائي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومواطنه ألكساندر لاكازيت لاعب أرسنال الانجليزي.

Advertisements

ويبقى التعاقد مع جريزمان أقرب خاصةً أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى البلوجرانا في الصيف الماضي لكنه قرر البقاء مع الروخيبلانكوس الموسم الجاري.

في المقابل يرى بعض أعضاء مجلس الإدارة في البلوجرانا أن لاكازيت سيكون خيار أفضل من أجل قيادة هجوم الفريق خلفاً للأوروجوياني لويس سواريز الذي تقدم في العمر.

ونجح لاكازيت البالغ من العمر 27 عاماً في خطف الأضواء بشدة بعد أن سجل 18 هدف مع الجانرز بالإضافة إلى مساهمته في 12 تمريرة حاسمة.