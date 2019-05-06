رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد رفض ضم سفاح أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد رفض ضم سفاح أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت رفض إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فرصة التوقيع مع سفاح أياكس أمستردام الهولندي دوشان تاديتش.

وقالت الصحيفة أن الريال كان بإمكانه الحصول على خدمات السفاح الصربي صاحب الثلاثين عاماً لكن الإدارة رفضت فكرة الحصول على خدماته رغم تألقه اللافت.

Advertisements

وخاض تاديتش مع الفريق الهولندي هذا الموسم 52 مباراة في جميع المسابقات ساهم خلالهم في 55 هدفاً بعد تسجيله 34 وصناعته ل21 وأحرق مرمى الريال بهدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى المرينجي في الحصول على خدمات مهاجم جديد لتدعيم الفريق بعد إستقرار زيدان على الإستغناء عن الثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز.

وكانت بعض المصادر الصحية قد أشارت إلى أن الملكي أغلق صفقة الصربي لوكا يوفيتش صاحب ال21 عاماً في الساعات الماضية وسيتم الإعلان عنها بعد نهائي اليوروبا ليج.