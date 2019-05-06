رياضة | أوزيل : علينا العودة إلى الطريق الصحيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزيل : علينا العودة إلى الطريق الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال بأنه عليهم العودة إلى الطريق الصحيح وذلك عقب التعرض لعدة هزائم متتالية.

وقال أوزيل في تصريحات صحفية :" نأمل أن يخسر ​تشيلسي​ بعض النقاط في المباريات المقبلة ونحقق الفوز نحن من أجل العبور الى ​دوري الأبطال ​الموسم المقبل".

وأضاف:" يجب اختبار أنفسنا أمام أفضل الفرق ودوري أبطال أوروبا يمنحك ذلك، علينا أن نتأهل أولًا، ليس بالنسبة لي فقط بالنسبة للفريق كله".

واختتم أوزيل تصريحاته قائلاً:" لا يمكنني شرح ما الذي حدث مؤخرًا، النتائج لم تكن في صالحنا، لذا علينا العودة إلى الطريق الصحيح".