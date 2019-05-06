اونلاين | قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (zamalek goal) كورة لايف مباراة الزمالك CAF Confederati

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار online يلا شوت بث مباشر الزمالك، الزمالك والنجم بث مباشر الاسطورة بجودات متعددة، وبسبب خطورة النجم في الكرات العالية والعرضيات تحدث المدير الفني السابق للزمالك طارق يحيى عن نصائح دفاعية للفريق المصري فقد أكد على أن تواجد ثلاثي دفاعي هو الحل الأمثل لمباراة الليلة بتواجد ليبرو متقدم ليكون مساعدا لثنائي الارتكاز في خط الوسط الدفاعي فهل سيقوم جروس بتحويل طريقة لعبه أم سيستمر على خطته.

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