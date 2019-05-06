اونلاين | يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

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الآن نقدم رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار yalla shoot يلا شوت بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي كورة اون لاين يوتيوب بدون تقطيع، يستضيف النجم الساحلي اليوم في الملعب الأولمبي بسوسة فريق الزمالك المصري في اطار مباراة العودة لنصف النهائي لبطولة confederation cup 2019 حيث يسعى النجم للذهاب للمباراة النهائية والفوز بالبطولة ليضيفها للبطولة العربية كأس زايد وينهي موسمه بسعادة جماهيره حيص يقدم الفريق مستوى طيب للغاية مكنه من التغلب على الهلال السعودي في نهائي زايد بالامارات.

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